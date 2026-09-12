Bulandshahar News: डंपिंग ग्राउंड का होगा कायाकल्प, एक करोड़ से हटेगा 22 हजार मीट्रिक टन कचरे का पहाड़
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:24 AM IST
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शिकारपुर। नगर पालिका शिकारपुर के पहाड़पुर डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे के पहाड़ से जल्द छुटकारा मिलेगा। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिगेसी वेस्ट रिमेडियेशन के लिए 1 करोड़ 8 लाख 98 हजार 680 रुपये स्वीकृत किए हैं। नगर पालिका द्वारा भेजी गई डीपीआर को शासन ने मंजूरी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही वैज्ञानिक तरीके से कचरा निस्तारण का कार्य प्रारंभ होगा।
पहाड़पुर डंपिंग ग्राउंड में करीब 22 हजार मीट्रिक टन कचरा वर्षों से जमा है। इस योजना के तहत पुराने कचरे को मशीनों से अलग किया जाएगा। रीसायकिल होने वाले कचरे को दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। अनुपयोगी कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। इससे डंपिंग ग्राउंड की जमीन फिर से उपयोग लायक बन सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष राजबाला सैनी और अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने बताया कि बजट मिल चुका है। टेंडर पूरा होते ही काम शुरू हो जाएगा।
पुराने कचरे के साथ ही रोज निकलने वाले कचरे का भी उसी दिन निस्तारण होगा। इससे भविष्य में कचरे का पहाड़ बनने से रोका जा सकेगा। इस कदम से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार आएगा। पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। डंपिंग ग्राउंड के कचरे से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा था। लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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पहाड़पुर डंपिंग ग्राउंड में करीब 22 हजार मीट्रिक टन कचरा वर्षों से जमा है। इस योजना के तहत पुराने कचरे को मशीनों से अलग किया जाएगा। रीसायकिल होने वाले कचरे को दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। अनुपयोगी कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। इससे डंपिंग ग्राउंड की जमीन फिर से उपयोग लायक बन सकेगी। नगर पालिका अध्यक्ष राजबाला सैनी और अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने बताया कि बजट मिल चुका है। टेंडर पूरा होते ही काम शुरू हो जाएगा।
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पुराने कचरे के साथ ही रोज निकलने वाले कचरे का भी उसी दिन निस्तारण होगा। इससे भविष्य में कचरे का पहाड़ बनने से रोका जा सकेगा। इस कदम से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार आएगा। पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। डंपिंग ग्राउंड के कचरे से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा था। लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
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