Bulandshahar News: शराब के नशे में डंडे से किया था रोमिल के सिर पर वार

विज्ञापन

एएसपी प्रेमसुख दरिया ने बताया कि सोमवार को प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए शिवम को अडौली नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी शिवम ने बताया कि 22 सितंबर को वह रोमिल के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हो गई। तैश में आकर उसने डंडे से रोमिल के सिर पर वार कर दिया, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।26 सितंबर को चांदपुर रोड थाना कोतवाली नगर निवासी धर्मपाल सिंह ने कोतवाली देहात में अपने बेटे रोमिल की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की तहरीर दी थी। वादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान गांव काहिरा निवासी शिवम का नाम प्रकाश में आया। बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।