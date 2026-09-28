Bulandshahar News: सावधान! समय से पहले बूढ़ा हो रहा युवाओं का दिल

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जिला चिकित्सालय में जहां अभी हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ नहीं है तो वहीं निजी अस्पतालों में प्रतिदिन 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश धूम्रपान करने के आदी हैं।आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव ग्रस्त है। इसकी वजह से वृद्धावस्था में होने वाली दिल की बीमारी अब छोटी उम्र के लोगों को भी निशाना बना रही हैं। मगर अब बिगड़ी दिनचर्या और खासकर सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करने से 30 या इससे कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।चिकित्सकों की मानें तो जिले के अधिकांश लोग हृदय रोग संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। महिलाओं में भी यह रोग तेजी से बढ़ रहा है।दिल की बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन तनाव और जीवन शैली है। इसके अलावा बिगड़ी दिनचर्या, गलत खानपान, प्रदूषण के चलते दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके चलते कम उम्र में इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआत में इसके लक्षण सीने में दर्द, तेज धड़कन और सांस फूलने के रूप में सामने आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करके आप सेहतमंद रह सकते हैं।बोले विशेषज्ञहार्ट अटैक की समस्या लेकर 30 वर्ष से कम उम्र के लोग भी आते रहते हैं। अधिकांश युवाओं में दिल का दौरा पड़ने का कारण धूम्रपान करने के अलावा चिंता, तनाव के साथ अनावश्यक काम का बोझ और गलत खानपान भी है।खानपान में सुधार और बदलती लाइफ स्टाइल, जंक फूड और धूम्रपान की ओर युवा पीढ़ी जाने से बचे। - डॉ. एसके गोयल, आइएमए अध्यक्ष व वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्टमहिला व पुरुषों के दिल को दुरुस्त रखने के लिए सही खानपान, एक्सरसाइज और तनाव को दूर भगाना सबसे जरूरी है। जब हम अत्यधिक या लंबे समय तक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हृदय प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।तनाव के कारण मस्तिष्क से एड्रेनालाईन और कॉर्टिसोल रसायन स्रवित होते हैं। वे हृदय की पूरी प्रणाली खराब कर देते हैं। हृदय की बीमारी का इलाज बचाव है। लाइफ स्टाइल में सही बदलाव और सुबह के समय व्यायाम करने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। लोग पैदल चलकर भी दिल को संतुलित रख सकते हैं। - डॉ. आरपी सिंह, हृदय व जटिल रोग विशेषज्ञऐसे करें बचाव: नियमित व्यायाम करें: संतुलित आहार लें: बाहर के खाने के सेवन से बचें: मानसिक तनाव से दूर रहें: छह से आठ घंटे की नींद जरूर लें: धूम्रपान, शराब का सेवन न करें: कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, मधुमेह व मोटापा को नियंत्रित रखेहार्ट अटैक के कारण: उच्च रक्तचाप: उच्च कोलेस्ट्रॉल: धूम्रपान व शराब का सेवन: परिवार में किसी को ये बीमारी हो