Bulandshahar News: राशन वितरण में कटौती का आरोप

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मामले से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर उपभोक्ताओं ने एसडीएम डिबाई से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कम राशन देने के बावजूद उनसे पूरे राशन की प्राप्ति के लिए अंगूठा लगवा लिया जाता है।वायरल वीडियो में खाद्यान्न को कट्टों में भरकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोड करते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर खाद्यान्न की कालाबाजारी का दावा किया जा रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। नियमानुसार प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।