Bulandshahar News: बेटों ने मामा के साथ मिलकर ली पिता की जान, तालाब में फेंका शव

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जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर तेलिया मेंथन निवासी नथुआ ने 21 अगस्त को शिकारपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके छोटे भाई चंद्रपाल (55) 17 अगस्त की दोपहर शिकारपुर बाजार से साइकिल पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। करीरा गांव के पास वाटर टैंक के समीप उनके ही बेटों सौरभ उर्फ गौरव और सरजीत ने मामा अजीत व रंजीत के साथ मिलकर बिना नंबर की कार में चंद्रपाल को जबरन बैठा लिया और कहीं लेकर चले गए।पुलिस ने शुरुआती जांच में चंद्रपाल की बेटी रश्मि और साले रंजीत को जेल भेज दिया था लेकिन चंद्रपाल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। गत दो सितंबर को अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र स्थित एक तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंचे चंद्रपाल के भाइयों ने कपड़ों और हुलिए के आधार पर उसकी पहचान की।इसके बाद पुलिस ने चंद्रपाल के बेटों सौरभ, सरजीत और मामा अजीत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी बेटे सौरभ ने कबूल किया कि पिता द्वारा जमीन बेचे जाने और उसकी रकम पास में रखे होने की खबर मिली थी। इसी लालच में बहन और मामा के साथ मिलकर पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।17 अगस्त को आरोपियों ने पिता को कार में जबरन बैठाया और तलाशी के दौरान मिले 21 हजार रुपये छीन लिए। जब पिता ने इस लूट का विरोध किया और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, तो आरोपी घबरा गए। वे दिनभर चंद्रपाल को कार में घुमाते रहे और शाम ढलते ही अकराबाद के तालाब में हाथ-पैर व मुंह बांधकर जिंदा फेंक आए। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।कोट..हत्या में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। तीनों मुख्य आरोपियों सौरभ, सरजीत और अजीत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। - प्रमोद कुमार सिंह, सीओ शिकारपुर