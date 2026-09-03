Bulandshahar News: प्रिंस को गोली मारकर घायल करने के छह आरोपी गिरफ्तार

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सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी प्रशांत चौधरी निवासी लक्ष्मणगढ़ी थाना सिकंदराबाद, निखिल उर्फ निक्कू, विशाल कुमार शर्मा, दक्ष शर्मा उर्फ लकी, राम उर्फ सुभ्रांत शर्मा निवासी मोहल्ला साठा, मुकुल जूडो निवासी सी 295 गंगानगर थाना कोतवाली देहात को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, एक बाल अपचारी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। आरोपियों की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल, एक कारतूस, दो अवैध तमंचे, दो कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।यह थी घटनाप्रिंस गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह सोमवार की दोपहर अपने दोस्त के साथ वलीपुरा नहर पर खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें होटल में बुलाकर गाली गलौज की। विरोध करने पर उनपर फायरिंग कर दी थी। गोली कूल्हे में लगने से वह घायल हो गए थे। पुलिस ने प्रिंस की तहरीर पर नामजद सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।