Bulandshahar News: भरभराकर गिरा राशन की दुकान का लेंटर, डीलर का परिवार बचा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:40 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:40 PM IST
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सिकंदराबाद। क्षेत्र के गांव हृदयपुर में एक सरकारी राशन की दुकान का लेंटर अचानक गिर गया। इस हादसे में दुकान में रखा राशन और अन्य सामान दबकर खराब हो गया।
गनीमत रही कि हादसे से पहले ही राशन डीलर वैशाली का परिवार दुकान से बाहर निकल गया था। वैशाली ने बताया कि बारिश के कारण दुकान की हालत पहले से ही जर्जर थी। बुधवार को अचानक लेंटर भरभराकर नीचे आ गिरा। लेंटर गिरने से गेहूं और चावल सहित कई जरूरी राशन सामग्री दब गई। इस घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। एसडीएम दिनेशचंद्र ने मामले की जांच के लिए मौके पर राजस्व टीम भेजी है।
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गनीमत रही कि हादसे से पहले ही राशन डीलर वैशाली का परिवार दुकान से बाहर निकल गया था। वैशाली ने बताया कि बारिश के कारण दुकान की हालत पहले से ही जर्जर थी। बुधवार को अचानक लेंटर भरभराकर नीचे आ गिरा। लेंटर गिरने से गेहूं और चावल सहित कई जरूरी राशन सामग्री दब गई। इस घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। एसडीएम दिनेशचंद्र ने मामले की जांच के लिए मौके पर राजस्व टीम भेजी है।
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