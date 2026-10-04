Bulandshahar News: नरौरा-राजघाट मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 12.63 करोड़ से बनेगी सड़क

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नरौरा-राजघाट मार्ग लंबे समय से बदहाल है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। मार्ग के नवनिर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कल्याण सिंह मार्ग के नरौरा-राजघाट हिस्से में राजघाट से अनुविहार कॉलोनी गेट तक करीब चार किलोमीटर सड़क के नवनिर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। प्रस्ताव के तहत मौजूदा मार्ग को सात मीटर चौड़ा कर नया बनाया जाएगा।लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता हरिश्चंद्र राजपूत ने बताया कि स्वीकृत धनराशि की आधी रकम विभाग को प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद सात मीटर चौड़ी सड़क के नवनिर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।