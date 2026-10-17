फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Murder of innocent Keshav: Verdict on sentencing of the guilty lover, Arun, today

मासूम केशव हत्याकांड: दोषी प्रेमी अरुण की सजा पर फैसला आज

Sat, 17 Oct 2026 02:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। सिकंदराबाद क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व चार वर्षीय मासूम केशव का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए प्रेमी अरुण की सजा के बिंदु पर शनिवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। अपर सत्र न्यायालय/त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-4 के न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार दोषी को सजा सुनाएंगे।
विज्ञापन

अगौता थाना क्षेत्र के गांव अनेहड़ा निवासी संजय कुमार के चार वर्षीय पुत्र केशव की हत्या के मामले में अदालत शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। बीते दिनों अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अनूपशहर के गांव मौजपुर निवासी आरोपी अरुण को हत्या और अपहरण का दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, जबकि साक्ष्य के अभाव में मृतक की मां रीना को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। मामला 18 अगस्त 2022 का है। पीड़ित पिता संजय कुमार ने सिकंदराबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रीना बेटे केशव को लेकर अमीनगर स्थित अपनी बहन के घर गई थी। इस दौरान प्रेम-प्रसंग के चलते आरोपी अरुण ने केशव का अपहरण कर लिया और मऊखेड़ा रेलवे फाटक के पास बाग में पेड़ से लटकाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत द्वारा अपराध सिद्ध पाए जाने के बाद अब सभी की निगाहें आज होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed