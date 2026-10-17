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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Farmers arrive at the tehsil office with their tractors, demanding that the sugarcane price be set at Rs 600 per quintal.

Bulandshahar News: गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करने की मांग, ट्रैक्टरों के साथ तहसील पहुंचे किसान

Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:45 AM IST
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स्याना। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने स्याना तहसील में प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की। उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।
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किसान ट्रैक्टरों के साथ तहसील पहुंचे और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आलू के करीब 10 लाख रुपये के बकाये का भुगतान कराने की मांग की। आवारा पशुओं से फसलों को बचाने की समस्या भी उठाई गई। किसानों ने बिजली की समस्या दूर करने की बात कही। तहसील बाजार की व्यवस्था सुधारने की मांग भी की गई। गन्ना भुगतान सहित सभी लंबित मुद्दों के निस्तारण पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
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जिला अध्यक्ष अरब सिंह ने कहा कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। गन्ने की खेती में लागत बढ़ने से गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल हो। उन्होंने आलू के 10 लाख रुपये के बकाये का भुगतान जल्द कराने की मांग की। अरब सिंह ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने बिजली और तहसील बाजार की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की।
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इस दौरान विशन सिंह सिरोही, लोकेंद्र प्रधान, राहुल चौधरी, सुरेंद्र पहवान, लीलू प्रधान, आलोक चौधरी, दयाचंद सिंह और कृष्णदत्त त्यागी आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।
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