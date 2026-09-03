Bulandshahar News: धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में गद्दा फैक्टरी में भीषण आग, तीन मजदूर झुलसे

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आग लगने की सूचना डायल-112 पर मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फैक्टरी के कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला। गद्दा निर्माण में प्रयुक्त ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया। झुलसने वालों में नफीस (40), जाबिर (48) और अब्दुल्ला (32) शामिल हैं। गनीमत रही कि कोई भी मजदूर गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।हादसे के बाद दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आरोप है कि स्थानीय दमकल केंद्र के वाहन में तकनीकी खराबी थी। इस कारण दमकल विभाग को मौके पर पहुंचने में करीब 30 मिनट लगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है।