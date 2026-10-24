Bulandshahar News: कराटे प्रतियोगिता में क्षितिज ने जीता स्वर्ण पदक

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प्रतियोगिता में बुलंदशहर, सिकंदराबाद, आगरा, खुर्जा, अलीगढ़, दादरी, गाजियाबाद और मुरादाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न आयु और भार वर्गों में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने कराटे की तकनीकों और आत्मरक्षा कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि नूर हसन और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ मुकाबले किए। खुर्जा के एनआरसी के रेहान ने रजत और दादरी के शिवकुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। बालिका वर्ग में खुर्जा के एनआरसी की भूमि शर्मा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।गाजियाबाद की दृष्टि ने रजत पदक, जबकि डीपीएस बुलंदशहर की काव्या सिंह और मुरादाबाद की जानवी शर्मा ने कांस्य पदक जीते। राइजिंग पब्लिक स्कूल की शहनाज ने रजत पदक हासिल किया। वहीं, जैनब और कुहू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रबंध समिति के सदस्य डॉ. सुधीर अग्रवाल, डॉ. सुरेश चंद्र गर्ग, सौरभ गुप्ता, राजेश गर्ग और अनुराधा गर्ग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य रविन्द्र पाराशर ने कहा कि कराटे जैसे खेल विद्यार्थियों में आत्मरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।