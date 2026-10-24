Bulandshahar News: 270 जोड़ों ने लिए सात फेरे, 32 का पढ़ा गया निकाह, बजी शहनाई

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विवाह समारोह में सदर विधायक प्रदीप चौधरी, स्याना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी और सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह शामिल हुए। लक्ष्मीराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इससे बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग मिलता है। उन्होंने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।प्रदीप चौधरी ने कहा कि योजना समाज में समानता, सामाजिक समरसता और बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने मिशन शक्ति का उल्लेख करते हुए महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि योजना के तहत 270 जोड़ों के विवाह समारोह में 2.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए। प्रत्येक पात्र नवविवाहित जोड़े के लिए 64 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, 21 हजार रुपये मूल्य की विवाह सामग्री और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए गए। इस दौरान जोड़ों के साथ पहुंचे परिजनों के लिए भोजन का भी प्रबंधन किया गया।समारोह में जिला विकास अधिकारी रिजवान अहमद, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अधिकारी दीपक यादव, डीएसटीओ जोगेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के उपायुक्त स्वत: रोजगार सूबेदार सिंह समेत अनूपशहर व बुलंदशहर के खंड विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने सभी नवदंपतियों को सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।