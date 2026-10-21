Bulandshahar News: संयुक्त जिला अस्पताल में अब हेपेटाइटिस-ए और ई की भी होगी जांच

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इन नई जांचों के लिए आवश्यक किट की मांग शासन से की गई है। संयुक्त अस्पताल के सीएमएस संजय गुप्ता ने बताया कि लैब में कई नई मशीनें आ चुकी हैं, जो जांचें अभी नहीं हो रही थीं, उनके लिए भी किट मंगवाई जा रही हैं।हेपेटाइटिस-बी और सी की जांच पहले से ही अस्पताल में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, स्टूल कल्चर और त्वचा रोगों के लिए फंगस की जांच भी जल्द शुरू होगी। काला जार के जांच किट भी आ चुके हैं, जिससे इस बीमारी के मरीजों को सुविधा मिलेगी। कोलेरा की जांच के लिए एंटीजन किट की मांग की गई है। निजी लैब में ये जांचें ढाई हजार से लेकर सात हजार रुपये तक में होती हैं। वर्तमान में लैब में कुल 49 तरह की जांचें की जा रही हैं।इंटीग्रेटेड लैब का संचालनकरीब 15 लाख रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड लैब एक हफ्ते के भीतर संचालित हो जाएगा। जगह की कमी के कारण यह लैब पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। मशीनों को व्यवस्थित रखने के लिए पर्याप्त स्थान न होने से पुरानी लैब को तोड़कर नया निर्माण कराया गया। इस निर्माण कार्य में लगभग दो साल का समय लगा है। सीएमएस ने बताया कि दशहरा के बाद इसे मरीजों के लिए शुरू करने का प्रयास है।जांच सुविधाओं में सुधारनिर्माण के दौरान सैंपल की जांच और अन्य गतिविधियां एक ही कमरे से संचालित हो रही थीं। इससे कर्मचारियों को काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई लैब के शुरू होने से अस्पताल की जांच सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। यह मरीजों को त्वरित और सस्ती जांच सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा। अस्पताल का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बीमारियों की जांच यहीं उपलब्ध हो।