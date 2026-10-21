Bulandshahar News: समस्याओं के निस्तारण के लिए आरटीओ में लगेगा परिवहन मेला

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एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह व्यवस्था अक्तूबर माह से शुरू की जा रही है। इसके तहत आगामी 23 अक्तूबर, 27 नवंबर और 26 दिसंबर को मेले का आयोजन होगा। यदि निर्धारित शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो मेला अगले दिन यानी शनिवार को लगाया जाएगा। परिवहन मेले में आवेदकों की सुविधा के लिए कई हेल्प डेस्क व काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इनमें वाहन पंजीकरण (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र और व्यावसायिक परमिट जैसी सेवाएं मिलेंगी। सड़क कर भुगतान और वाहन स्क्रैपेज से संबंधित कार्य भी यहां होंगे।स्क्रैपेज और ऑनलाइन सेवाओं पर जोरपुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बदले नए वाहन की खरीद पर सरकार कर छूट देती है। इससे जुड़ी औपचारिकताएं और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र (सीओडी) संबंधी कार्य मेले में प्राथमिकता से पूरे कराए जाएंगे। इसके साथ ही, परिवहन विभाग के सारथी और वाहन पोर्टल पर उपलब्ध फेसलेस व ऑनलाइन सेवाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। यह प्रयास लोगों को घर बैठे आवेदन करने में मदद करेगा। इससे वे दलालों व बिचौलियों के चंगुल में फंसने से बच सकेंगे।