फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Five members of an electric wire theft gang arrested; stolen wire recovered.

Bulandshahar News: विद्युत तार चोरी गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, चोरी का तार बरामद

Sat, 03 Oct 2026 10:52 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। स्वाट टीम और ककोड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाले गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गया तार, चोरी करने के उपकरण, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की है।
विज्ञापन

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि शुक्रवार रात में स्वाट टीम और ककोड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांव रोनी सलौनी के पास से शिवा निवासी गांव मुवस्सु थाना बनियाठेर जनपद संभल, सुभाष निवासी गांव धरमपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़, विवेक निवासी गांव गगऊपुर थाना मधुवन जनपद मऊ, गुड्डू उर्फ रंगीला, राजराम निवासी गांव रहीमकोट थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

आरोपियों से 445 किलो ग्राम चोरी किए गया एल्यूमिनियम तार, एक तार कटर, अवैध तमंचा, दो कारतूस, चार चाकू, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की गई है। बताया कि आरोपियों ने 14 सितंबर की रात में थाना ककोड़ क्षेत्र के निठारी से प्रानगढ़ को जाने वाली निर्माणाधीन लाइन विद्युत तार चोरी किए था। बताया कि आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। आरोपियों पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed