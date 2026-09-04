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Bulandshahar News: पैर फिसलकर नहर में गिरा किसान, डूबने से मौत

Fri, 04 Sep 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:04 AM IST
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Farmer slips and falls into canal, drowns to death.
बीबीनगर। बैल को नहर में पानी पिलाते समय किसान अचानक पैर फिसलने से नहर में गिर गए। किसान की डूबने से मौत हो गई। मृतक पत्नी के साथ बैल बुग्गी से जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर जांच की।
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थाना क्षेत्र के गांव लुधपुरा निवासी अशोक ने बताया कि उनके बड़े भाई मनोज कुमार (40) खेती करते थे। उनके पास छह बीघा जमीन है। बृहस्पतिवार की सुबह वह पत्नी भारती के साथ बैल-बुग्गी से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल जा रहे थे। गांव के बाहर से होकर गुजरी रही गंग नहर की पटरी से जाते समय वह रास्ते में बैल-बुग्गाी को रोकर नहर में बैल को पानी पिलाने लगे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नहर में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। पत्नी भारती के शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना स्थल से करीब 150 मीटर की दूरी पर उन्हें नहर से बाहर निकाल लिया और उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया कि मनोज की बड़ी बेटी खुशी (17 वर्ष), आंचल (15 वर्ष), करन (12 वर्ष), खुशबू (10 वर्ष) है। थाना प्रभारी ने बताया कि मनोज की नहर में डूबने से मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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