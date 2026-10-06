फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Demand for coconut water rising amidst viral and seasonal fevers.

Bulandshahar News: वायरल और मौसमी बुखार के बीच बढ़ रही नारियल पानी की मांग

Tue, 06 Oct 2026 11:06 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। मौसमी बुखार के मरीज प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए लोग नारियल पानी का प्रयोग अधिक करने लगे हैं। इनकी मांग बढ़ने के साथ दाम में भी बढ़ोतरी होती जा रही हैं। अब वह 80 से 100 रुपये प्रति नग बिक रहा है।
विज्ञापन


बढ़ती मांग का सीधा असर नारियल के उत्पादन और उपलब्धता पर पड़ रहा है। पिंटू ने बताया कि भाई की प्लेटलेट्स गिर रही है। उसके लिए नारियल पानी लेने आया हूं। कासिम ने बताया कि बुखार का प्रकोप बढ़ने पर अपने और परिवार वालों के लिए नारियल पानी खरीदा है। अनस ने बताया कि पत्नी गर्भवती है, उसके लिए चिकित्सक ने नारियल पानी पिलाने की सलाह दी है। इसलिए नारियल खरीदे हैं।
विज्ञापन

नारियल पानी विक्रेता ने आरिफ ने बताया कि एक माह पूर्व तक एक नारियल 50 से 70 रुपये तक बिक रहा था। वर्तमान में 80 से 100 रुपये प्रति नग की बिक्री हो रही है। विक्रेता राजू व ललित ने बताया कि नारियल को दिल्ली से मंगवा कर बिक्री कर रहे हैं। वर्तमान में ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ने से खरीद पर भार पड़ा है। इसके चलते नारियल पानी के दाम में बढ़ोतरी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed