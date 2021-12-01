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Bulandshahar News: मृत आने वाले और रेफर होने वाले मरीजों का अलग दर्ज होगा डाटा

Sun, 06 Sep 2026 12:00 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:00 AM IST
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Data regarding patients who are brought dead or referred will be recorded separately.
बुलंदशहर। मेडिकल कॉलेज के नए चिकित्सालय भवन के आपातकालीन विभाग में आने वाले सभी मरीजों की जानकारी अब अलग-अलग पंजी में दर्ज होगी। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य के निर्देश पर यह व्यवस्था एक सितंबर से लागू की गई है। पहले मरीजों का विवरण एक ही रजिस्टर में अंकित होता था। इससे मृत, संदर्भित या बिना बताए चले जाने वाले मरीजों की सूचना नहीं मिल पाती थी।
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अब आपातकालीन विभाग में मृत आने वाले मरीजों का अभिलेख अलग रखा जाएगा। उच्च केंद्र संदर्भित होने वाले मरीजों और वार्ड से बिना सूचना दिए चले जाने वालों का विवरण भी अलग दर्ज होगा। इससे भविष्य में यह जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का अलग-अलग डाटा समय पर उपलब्ध हो सके। इसके लिए अलग-अलग रजिस्टर रखवा दिए गए हैं। साथ ही इसके लिए ड्यूटी भी लगा दी है।
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