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बुलंदशहर में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़: जवाबी फायरिंग में शातिर दीपक घायल, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार

Sun, 01 Nov 2026 02:30 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 01 Nov 2026 02:30 PM IST
सार

बुलंदशहर के स्याना में चेकिंग के दौरान स्वाट टीम और पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में स्कूल में चोरी का वांछित आरोपी दीपक घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

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criminal was injured after being shot during police encounter in Bulandshahar
बुलंदशहर में गोली लगने से बदमाश घायल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुलंदशहर जिले के स्याना क्षेत्र में स्वाट टीम और पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहा।

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घायल बदमाश की पहचान दीपक के रूप में हुई है। दीपक चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के एक स्कूल में हुई चोरी की वारदात में वांछित था। पुलिस को उसकी तलाश थी। यह मुठभेड़ स्याना के थल तिराहे पर हुई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह घटना हुई।
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चोरी और बरामदगी
दीपक पर चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के एक स्कूल में चोरी करने का आरोप था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद उसके पास से एक अवैध असलहा और कुछ कारतूस मिले। इसके अतिरिक्त, एक टेंपो और चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया है।

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