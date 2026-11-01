बुलंदशहर में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़: जवाबी फायरिंग में शातिर दीपक घायल, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार

बुलंदशहर जिले के स्याना क्षेत्र में स्वाट टीम और पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहा।

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घायल बदमाश की पहचान दीपक के रूप में हुई है। दीपक चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के एक स्कूल में हुई चोरी की वारदात में वांछित था। पुलिस को उसकी तलाश थी। यह मुठभेड़ स्याना के थल तिराहे पर हुई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह घटना हुई।दीपक पर चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के एक स्कूल में चोरी करने का आरोप था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद उसके पास से एक अवैध असलहा और कुछ कारतूस मिले। इसके अतिरिक्त, एक टेंपो और चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया है।