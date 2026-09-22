फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Convict sentenced to seven years' imprisonment for luring away and raping a teenage girl.

Bulandshahar News: किशोरी को बहला-फुसलाकर के जाने व दुष्कर्म करने वाले दोषी को सात वर्ष का कारावास

Tue, 22 Sep 2026 11:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to seven years' imprisonment for luring away and raping a teenage girl.
बुलंदशहर। अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छह वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम विनीत चौधरी की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने 16 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। वादिनी का आरोप था कि 14 अप्रैल की देर शाम आरोपी युवक आकाश उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन

सक्रियता दिखाते हुए पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2018 को किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था और आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बरामदगी के बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आकाश को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed