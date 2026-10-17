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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Constable allegedly subjected to a life-threatening attack after objecting to the creation of a disturbance and the use of abusive language.

Bulandshahar News: शोर मचाने, गाली गलौज के विरोध पर सिपाही पर जानलेवा हमला करने का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 02:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:26 AM IST
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शिकारपुर। कोतवाली शिकारपुर में तैनात सिपाही दिलीप चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला घर के बाहर शोर और गाली गलौज का विरोध करने पर किया गया। बृहस्पतिवार की रात करीब एक बजे कुछ लोग सिपाही के किराये के मकान के पास शोर कर रहे थे। दिलीप ने उन्हें मना किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। साथी सिपाही विष्णु के शोर मचाने पर भी हमलावर नहीं रुके। उन्होंने दिलीप के सिर पर लाठी-डंडों से कई वार किए, जिससे वह बेहोश हो गया। घायल सिपाही को पहले सीएचसी शिकारपुर और फिर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। दिलीप के पिता रामवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र, दुष्यंत और गोपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
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