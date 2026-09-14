बुलंदशहर पहुंचेंगे सीएम योगी: दिवंगत विधायक अनिल शर्मा के परिजनों से करेंगे मुलाकात, तैयारियां तेज
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 14 Sep 2026 10:26 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर दो बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। वह शिकारपुर के दिवंगत विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल शर्मा के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर दो बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। उनका यह दौरा पूर्व राज्य मंत्री और शिकारपुर के दिवंगत विधायक अनिल शर्मा के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए है।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शिकारपुर के रानऊ पर स्थित अवंतिका फॉर्म हाउस पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अवंतिका फॉर्म हाउस के बराबर में एक हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सभी इंतजामों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
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मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शिकारपुर के रानऊ पर स्थित अवंतिका फॉर्म हाउस पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अवंतिका फॉर्म हाउस के बराबर में एक हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सभी इंतजामों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
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