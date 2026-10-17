Bulandshahar News: सुबह 11 बजे तक छाए रहे बादल, फिर निकली धूप, अब मौसम साफ रहने के आसार

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बुलंदशहर। जिले में शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक बादल छाए रहे, फिर धूप निकलने से मौसम में बदलाव आया। बृहस्पतिवार की बूंदाबांदी के बाद शुक्रवार को मौसम साफ होने से लोगों ने राहत महसूस की। इससे धान उत्पादक किसानों की चिंता कुछ कम हुई है। लगातार बारिश के कारण धान की कटाई और फसल निकालने में परेशानी हो रही थी। अब किसानों को कटाई में तेजी आने की उम्मीद है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह के अनुसार, आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहने पर धान उत्पादक किसानों को फसल निकालने में सहूलियत मिलेगी।