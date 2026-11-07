दिवाली से पहले बुझ गया घर का चिराग: डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, दोस्त से मिलकर लौट रहे डिंपल की मौत

दोस्त से दिवाली पर मिलने गए थे डिंपल

गौतमबुद्धनगर जनपद के रबूपुरा थाना क्षेत्र स्थित म्याना गांव निवासी नानक ने बताया कि उनके चचेरे भाई डिंपल (24) कार में सवार होकर शुक्रवार रात को सौंदा हबीबपुर अपने दोस्त कृष्णा से दिवाली पर मिलने गए थे। उनके साथ गांव में रहने वाला शिवा भी गया था। शुक्रवार रात को वह दोस्त से मिलने के बाद कृष्णा व ओमवीर को साथ लेकर बाहर घूमने चले गए।