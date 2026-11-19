माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे नगर के मोहल्ला दुर्गापुरम निवासी एक परिवार की कार बृहस्पतिवार तड़के पंजाब के होशियारपुर जिले में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में 55 वर्षीय महिला रजनी देवी व उनकी आठ वर्षीय धेवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे मृतका रजनी के दामाद उमेश, पुत्री नीशू समेत दंपती का एक वर्षीय पुत्र व दो अन्य बेटियां घायल हो गईं। हादसे की सूचना मिलते ही तड़के परिजन होशियारपुर के लिए रवाना हो गए। देर रात तक शव बुलंदशहर पहुंचने की उम्मीद है।

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नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गापुरम निवासी 40 वर्षीय उमेश कुमार मूल निवासी गांव गंगाहरी बुधवार शाम करीब पांच बजे अपनी मारुति ब्रेजा कार से परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। कार में उनके साथ उनकी पत्नी नीशू, तीन बेटियां अंशी (10), सृष्टि (8), आरुषि (6), सबसे छोटा एक वर्षीय पुत्र और सास रजनी देवी (55) सवार थीं। पंजाब पुलिस की सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब 4:50 बजे जब उनकी कार होशियारपुर जिले के मुकेरियां क्षेत्र में ऊंची बस्सी से मानसर मार्ग पर अड्डा ऐमा मांगट के नजदीक पहुंची, तभी अचानक चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी।हादसे में कार का दायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों की सूचना पर महज तीन मिनट के भीतर पंजाब पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर तत्काल मुकेरियां स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रजनी देवी और उनकी आठ वर्षीय धेवती सृष्टि को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल हुए चालक उमेश कुमार, उनकी बेटी अंशी व आरुषि समेत अन्य को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। मुकेरियां पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर बुलंदशहर में परिजनों को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही सुबह तड़के परिजन होशियारपुर के लिए रवाना हो गए। देर रात तक शवों और घायलों के बुलंदशहर पहुंचने की संभावना है।