Bulandshahar News: धूमधाम के साथ निकाली गई निशान यात्रा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:01 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:01 PM IST
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खुर्जा। नगर में बृहस्पतिवार को श्याम संकीर्तन मंडल की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं भाग लिया। संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष पवन भार्गव ने बताया कि मंडल की ओर से यह पांचवीं निशान यात्रा निकाली गई।
यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में भजनों पर झूमते हुए यात्रा में भाग लिया। यात्रा श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर से शुरू होकर जेवर अड्डा चौराहा, पदम की पुलिया, तहसील, बस स्टैंड, मुंडाखेड़ा चौराहा, नहरुपुर चुंगी, अशोक पब्लिक स्कूल, बुर्ज उस्मान, सब्जी मंडी, ककराला, कबाड़ी बाजार, पदम सिंह गेट, कॉलेज रोड, लाडली दास मंदिर होते हुए नई बस्ती में समाप्त हुई।
यात्रा का जगह-जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान निशांत गर्ग, प्रवीण भाटी, ब्रूनो भूषण आदि लोग मौजूद रहे।
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यात्रा में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में भजनों पर झूमते हुए यात्रा में भाग लिया। यात्रा श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर से शुरू होकर जेवर अड्डा चौराहा, पदम की पुलिया, तहसील, बस स्टैंड, मुंडाखेड़ा चौराहा, नहरुपुर चुंगी, अशोक पब्लिक स्कूल, बुर्ज उस्मान, सब्जी मंडी, ककराला, कबाड़ी बाजार, पदम सिंह गेट, कॉलेज रोड, लाडली दास मंदिर होते हुए नई बस्ती में समाप्त हुई।
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यात्रा का जगह-जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान निशांत गर्ग, प्रवीण भाटी, ब्रूनो भूषण आदि लोग मौजूद रहे।