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इससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही निर्बाध रहेगी और स्थानीय यातायात के साथ सीधे टकराव की आशंका भी कम होगी। खास बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा सामान्य सड़क की तरह जमीन पर न बनाकर करीब तीन मीटर ऊंचे तटबंध पर तैयार किया जाएगा। वहीं, खुर्जा से जेवर की ओर बनने वाला 18 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा इस परियोजना को विशेष स्वरूप देगा। इसके निर्माण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है।परियोजना के निर्माण के लिए यूपीडा ने दो कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 2086.53 करोड़ रुपये और केसीसी बिल्डकॉन को 2041.71 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। दोनों कंपनियां अपने निर्धारित हिस्सों में निर्माण कार्य करेंगी। दोनों निर्माण पैकेजों की कुल कीमत 4128.24 करोड़ रुपये है। योजना के अनुसार स्याना और जेवर की ओर से दोनों कंपनियां अपने हिस्सों में एक साथ काम शुरू करेंगी। जनवरी 2027 से निर्माण शुरू होने की तैयारी है। इससे परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज होगी।ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 74 किलोमीटर लंबा रूट बुलंदशहर जिले की स्याना, शिकारपुर, बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद तहसीलों के गांवों से होकर गुजरेगा। इसका एक सिरा स्याना क्षेत्र के लाडपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जबकि दूसरा सिरा जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास पहुंचेगा। इस तरह बुलंदशहर के रास्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संपर्क देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मजबूत होगा।एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिले के 8695 किसानों की 677.80 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यह परियोजना जिले के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में किसानों की भूमि का इस्तेमाल हो रहा है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद अब निर्माण कंपनियों को ठेका मिलने से काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।एक्सप्रेसवे की योजना में स्थानीय यातायात को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए नेशनल हाईवे-34 के अलावा अनूपशहर और डिबाई स्टेट हाईवे के बीच भी चढ़ने और उतरने की सुविधा प्रस्तावित है। इससे आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों को एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि किसान संगठन एक्सप्रेसवे पर चार स्थानों पर चढ़ने और उतरने की सुविधा देने की मांग उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अरब सिंह सहित अन्य किसान नेताओं ने इस मांग को लेकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है।ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का महत्व केवल आवागमन तक सीमित नहीं है। इसके दोनों ओर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना भी है। जिले के 15 गांवों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना प्रस्तावित है। इससे भविष्य में उद्योगों की स्थापना, माल ढुलाई, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना भी आसान होगा।अभी जिले से जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए बुलंदशहर-जेवर समेत अन्य मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद तीनों प्रमुख सुविधाएं एक नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। इसका लाभ बुलंदशहर के साथ आसपास के जिलों को भी मिलेगा। खासतौर पर खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और स्याना क्षेत्र के लोगों के लिए दिल्ली-एनसीआर और एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा।कोटग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसव का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 56 किलोमीटर हिस्सा जमीन से करीब तीन मीटर ऊंचा होगा। दो कंपनियों को टेंडर जारी किया गया है। जनवरी माह में इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा।अभियंता, यूपीडा