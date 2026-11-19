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मकान मालिक पीड़िता सरिता देवी ने बताया कि उनके पति का करीब सात वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। पति के जाने के बाद सरिता देवी ने हिम्मत नहीं हारी और घर के निचले हिस्से में दोने-पत्तल का व्यवसाय शुरू कर अपने बच्चों का भरण-पोषण किया। मां के संघर्ष को देख उनके बेटे आदी भारद्वाज ने भी दूसरी मंजिल पर जिम खोलकर परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालना शुरू किया था। सब कुछ पटरी पर लौट रहा था और दिसंबर में आदी भारद्वाज की शादी प्रस्तावित थी।घर में विवाह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और खरीदारी भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन 17 नवंबर की शाम लगी इस आग ने मकान, दोने-पत्तल का पूरा स्टॉक, जिम के उपकरण और शादी के लिए जुटाया गया सामान सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस भीषण आर्थिक और मानसिक चोट के बाद परिवार के सामने सिर छिपाने और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते परिजनों ने फिलहाल बेटे आदी की शादी की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।वहीं, इस दौरान मोहल्ला सुशीला विहार (भूड़) निवासी फखरू ने बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब सात बजे अपनी पत्नी को उपचार के लिए इंपीरियल हॉस्पिटल लेकर आए थे। शाम करीब सवा सात बजे कुछ लोग बदहवास हालत में भागते हुए अस्पताल में आए और बराबर वाले जिम वाले मकान में भीषण आग लगने की बात कहते हुए अग्निशामक यंत्र मांगने लगे। तभी फखरू अस्पताल कर्मचारियों के साथ अग्निशामक यंत्र लेकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।फखरू ने बताया कि उस समय मकान के निचले हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठ रही थीं और चारों तरफ चीख-पुकार मची थी। उन्होंने तत्काल अस्पताल के फायर फाइटिंग सिस्टम की पानी की पाइपलाइन संभाली और जलते हुए मकान के ठीक नीचे खड़े होकर पानी की तेज बौछार शुरू कर दी। इसी बीच, ऊपरी मंजिल पर बने जिम के भारी-भरकम शीशे तेज धमाके के साथ चटककर नीचे गिरने लगे।तभी एक बड़ा और नुकीला कांच टूटकर सीधे उनके ऊपर आ गिरा। गनीमत रही कि कांच उनकी गर्दन को छूता हुआ निकल गया, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन वह सीधे उनके पैर के अंगूठे पर जा लगा। जिससे वह लहूलुहान हो गए। दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही अस्पताल स्टाफ ने अपने परिसर में लगे अग्निशामक यंत्रों और पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल कर आग पर शुरुआती नियंत्रण पाना शुरू कर दिया था। कर्मचारियों की इस त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा था कि आग की लपटें आसपास के सटे हुए अन्य मकानों और अस्पताल की मुख्य इमारत तक नहीं फैल सकीं, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था।अस्पताल संचालक डॉ. आरिफ कमाल ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने पूरे स्टाफ और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। हवा के रुख के कारण आग की लपटें अस्पताल की ओर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा था, जिससे ऊपरी मंजिल पर भर्ती मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया। एहतियातन सभी मरीजों को तत्काल नीचे शिफ्ट किया जाने लगा।इसी अफरा-तफरी के बीच एक मरीज को लिफ्ट के जरिये नीचे लाया जा रहा था, लेकिन सुरक्षा कारणों से किए गए बिजली कटऑफ के चलते लिफ्ट बीच में ही रुक गई। इससे घबराए मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने सूझबूझ दिखाते हुए तीमारदारों को शांत कराया और मरीज को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया।संकट की इस घड़ी में मोहल्ला नजीमपुरा के निवासियों ने इन्सानियत की मिसाल पेश की है। अग्निकांड में अपना सब कुछ गंवा चुकीं सरिता देवी, उनके पुत्र आदी और पुत्री के लिए पड़ोसी किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हो रहे हैं। आग से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त और रहने लायक न बचने के कारण पड़ोसियों ने आगे बढ़कर पीड़ित परिवार को अपने घरों में पनाह दी है।मोहल्ले के लोग बारी-बारी से सरिता देवी और उनके बच्चों के लिए सुबह-शाम के भोजन, चाय और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की व्यवस्था कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरिता देवी ने बेहद संघर्ष कर अपने बच्चों को पाला है और इस दुख की घड़ी में पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ा है।बृहस्पतिवार को अग्निकांड के तीसरे दिन हवा में अब भी जले हुए रबर, प्लास्टिक और लकड़ी की गंध आ रही है। उधर, अग्निशमन विभाग की टीम ने एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, मकान के निचले हिस्से की गैलरी में खड़ी कार की बैटरी से निकली चिंगारी ने पास में रखे दोने-पत्तल के कच्चे माल को अपनी चपेट में ले लिया था। ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर पूरे तीन मंजिला भवन को लपटों के आगोश में ले लिया।