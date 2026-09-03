Bulandshahar News: ट्रक में पीछे से घुसा कैंटर, चालक घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:19 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:19 PM IST
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सिकंदराबाद देहात। नेशनल हाईवे-34 पर गांव लालपुर के निकट बुधवार देर रात करीब 12 बजे तेज रफ्तार कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कैंटर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
कैंटर शिकारपुर से आलू लेकर राजस्थान के भिवाड़ी जा रहा था। इसी दौरान कैंटर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और एनके स्कूल के पास सड़क पर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक इरफान उसमें फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। समाचार लिखे जाने तक मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।
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कैंटर शिकारपुर से आलू लेकर राजस्थान के भिवाड़ी जा रहा था। इसी दौरान कैंटर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और एनके स्कूल के पास सड़क पर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी।
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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक इरफान उसमें फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। समाचार लिखे जाने तक मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।
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