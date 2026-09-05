Bulandshahar News: पांच करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का विधायक ने किया शुभारंभ

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शनिवार को सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने गांव लुहारली, अजीतपुर, अख्तियारपुर में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर समस्या व विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांवों में 4.84 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं। लगातार गांवों के विकास के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। मौके पर कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र राठी, रवि शर्मा, डॉ. जितेंद्र तेवतिया, विपिन चौहान, अरुण कुमार, रमेश मास्टर, महेंद्र बाबा, सुरेश चंद उपस्थित रहे।

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बुलंदशहर। सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों की समस्याओं को दूर करने के लिए शासन के निर्देश पर लगातार कार्य कराए जा रहे हैं।