बुलंदशहर: खेत में घायल मिली महिला की मौत, एक सप्ताह तक जिंदगी के लिए लड़ी जंग

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चौंढेरा गांव निवासी रामाशंकर ने बताया कि वह गांव में चौकीदारी करते हैं। 31 अक्टूबर को गांव के खेतों में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घायल महिला को दानपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां से महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।इसके बाद महिला को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया। इसमें चौकीदारी रामा शंकर ने पुलिस को अज्ञात महिला के घायल अवस्था में मिलने की तहरीर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन दिन बाद पुलिस जांच में महिला की शिनाख्त बिकुपुर रामनगर गांव निवासी पिंकी देवी (32) के रूप में हुई।