बुलंदशहर: खेत में घायल मिली महिला की मौत, एक सप्ताह तक जिंदगी के लिए लड़ी जंग
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 07 Nov 2026 03:33 PM IST
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बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके के चौंढेरा गांव के खेतों में घायल अवस्था में मिली पिंकी देवी (32) की एक सप्ताह बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि परिजनों की ओर से अभी किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई। पुलिस अपने स्तर से सभी पहलुओं पर जांच कर कर रही है।
चौंढेरा गांव निवासी रामाशंकर ने बताया कि वह गांव में चौकीदारी करते हैं। 31 अक्टूबर को गांव के खेतों में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घायल महिला को दानपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां से महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
इसके बाद महिला को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया। इसमें चौकीदारी रामा शंकर ने पुलिस को अज्ञात महिला के घायल अवस्था में मिलने की तहरीर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन दिन बाद पुलिस जांच में महिला की शिनाख्त बिकुपुर रामनगर गांव निवासी पिंकी देवी (32) के रूप में हुई।
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चौंढेरा गांव निवासी रामाशंकर ने बताया कि वह गांव में चौकीदारी करते हैं। 31 अक्टूबर को गांव के खेतों में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल घायल महिला को दानपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां से महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
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इसके बाद महिला को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया। इसमें चौकीदारी रामा शंकर ने पुलिस को अज्ञात महिला के घायल अवस्था में मिलने की तहरीर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तीन दिन बाद पुलिस जांच में महिला की शिनाख्त बिकुपुर रामनगर गांव निवासी पिंकी देवी (32) के रूप में हुई।
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पुलिस ने पिंकी के उपचार की जानकारी उनके पति बिन्नामी सिंह को दी। सूचना पर वह अलीगढ़ अस्पताल पहुंचे। हालांकि उनकी ओर से कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। शनिवार को उपचार के दौरान पिंकी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा।
वहीं छतारी थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथमा दृष्टया जमीन पर गिरने से सिर में चोट लग गई थी, जिस कारण महिला घायल हो गई थी। पति से मिली जानकारी के अनुसार महिला को मानसिक बीमारी भी थी। हालांकि अभी किसी की ओर से तहरीर नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है।