ट्रक का पहिया पेट के ऊपर से गुजरा: बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, सिपाही की दर्दनाक मौत; पुलिस महकमे में शोक

ट्रक ने पीछे से मारी थी बाइक सवार सिपाही को टक्कर

सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि गांव 54 गोमती विहार कॉलोनी पोस्ट लोहवन थाना यमुनापार जनपद मथुरा निवासी देवेश चौधरी 25 वर्ष खुर्जा देहात थाने में सिपाही के पद पर तैनात थे। वह 2025 बैच के सिपाही थे। अप्रैल 2026 में उनकी तैनाती खुर्जा देहात थाने हुई थी। थाना खुर्जा देहात प्रभारी ने बताया कि देवेश चौधरी कोर्ट पैरोकार का काम सीख रहे थे और वह थाने में ही रहते थे। बुधवार की सुबह वह कार्य से बाइक से बुलंदशहर कोर्ट जा रहे थे। बुलंदशहर में डीएवी फ्लाईओवर के पास मानसरोवर कॉलोनी के सामने ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही के साथ ट्रक को चलाते हुए पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। अनियंत्रित होने के कारण वह सड़क पर गिर गए और ट्रक का पहिया उनके पेट के ऊपर से उतरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए।