Bulandshahar News: आईआईए के कार्यक्रम में बुलंदशहर चैप्टर को मिला प्रथम पुरस्कार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
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बुलंदशहर। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार शाम इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 35वीं वार्षिक जेनरल बैठक आयोजित हुई। वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विशिष्ट अतिथि गौतमबुद्धनगर सांसद डॉ. महेश शर्मा रहे। कार्यक्रम में बुलंदशहर चैप्टर के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, सचिव वरुण अग्रवाल, ट्रेजरर रोहित सिंघल, विकास, प्रदीप, ब्रजेश, हिमांशु, राहुल व गोपाल आदि शामिल रहे। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया कि बुलंदशहर चैप्टर को मंथन मीटिंग के लिए रक्षामंत्री व गौतमबुद्धनगर सांसद ने प्रथम पुरस्कार दिया।
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