फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bulandshahr Chapter wins first prize at IIA event.

Bulandshahar News: आईआईए के कार्यक्रम में बुलंदशहर चैप्टर को मिला प्रथम पुरस्कार

Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Bulandshahr Chapter wins first prize at IIA event.
बुलंदशहर। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार शाम इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 35वीं वार्षिक जेनरल बैठक आयोजित हुई। वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विशिष्ट अतिथि गौतमबुद्धनगर सांसद डॉ. महेश शर्मा रहे। कार्यक्रम में बुलंदशहर चैप्टर के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, सचिव वरुण अग्रवाल, ट्रेजरर रोहित सिंघल, विकास, प्रदीप, ब्रजेश, हिमांशु, राहुल व गोपाल आदि शामिल रहे। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया कि बुलंदशहर चैप्टर को मंथन मीटिंग के लिए रक्षामंत्री व गौतमबुद्धनगर सांसद ने प्रथम पुरस्कार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed