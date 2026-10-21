बुलंदशहर: अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का निधन, शनिवार सुबह सरकारी आवास पर हुआ था ब्रेन हेमरेज

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शनिवार सुबह भरत राम यादव को उनके सरकारी आवास पर ब्रेन हेमरेज हुआ। इसके तुरंत बाद उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था। विज्ञापन



मंगलवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया। परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। लखनऊ पीजीआई में देर रात करीब 1 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। शनिवार सुबह भरत राम यादव को उनके सरकारी आवास पर ब्रेन हेमरेज हुआ। इसके तुरंत बाद उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था।मंगलवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया। परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। लखनऊ पीजीआई में देर रात करीब 1 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। विज्ञापन विज्ञापन बुलंदशहर जिले के प्रशासनिक महकमे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का मंगलवार देर रात निधन हो गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद नोएडा और लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

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उनके असामयिक निधन से कलेक्ट्रेट सहित पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

भरत राम यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के निवासी थे। उनके परिवार में उनका एक बेटा है जो पेशे से डॉक्टर है। उनका दामाद मथुरा जिले में एसडीएम के पद पर तैनात है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान फैजाबाद ले जाया जाएगा।



