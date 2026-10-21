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बुलंदशहर: अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का निधन, शनिवार सुबह सरकारी आवास पर हुआ था ब्रेन हेमरेज

Wed, 21 Oct 2026 12:54 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 21 Oct 2026 12:54 PM IST
सार

बुलंदशहर के अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का दुखद निधन हो गया है। शनिवार सुबह भरत राम यादव को उनके सरकारी आवास पर ब्रेन हेमरेज हुआ था। लखनऊ पीजीआई में देर रात करीब 1 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। 

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Bulandshahr Additional District Magistrate (Judicial) Bharat Ram Yadav has passed away
अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बुलंदशहर जिले के प्रशासनिक महकमे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक भरत राम यादव का मंगलवार देर रात निधन हो गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद नोएडा और लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।
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शनिवार सुबह भरत राम यादव को उनके सरकारी आवास पर ब्रेन हेमरेज हुआ। इसके तुरंत बाद उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली यानी वेंटिलेटर पर रखा गया था। 
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मंगलवार को उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं देखा गया। परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। लखनऊ पीजीआई में देर रात करीब 1 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार दी। 
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उनके असामयिक निधन से कलेक्ट्रेट सहित पूरे प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि
भरत राम यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के निवासी थे। उनके परिवार में उनका एक बेटा है जो पेशे से डॉक्टर है। उनका दामाद मथुरा जिले में एसडीएम के पद पर तैनात है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक स्थान फैजाबाद ले जाया जाएगा।

 

सेवाकाल और योगदान
उन्हें करीब डेढ़ साल पहले बुलंदशहर जिले में अपर जिलाधिकारी न्यायिक के पद पर तैनाती मिली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। उनके रिटायरमेंट में अभी लगभग ढाई साल का समय शेष था। उनके निधन से प्रशासनिक सेवाओं को एक बड़ी क्षति हुई है।
 
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