यूपी के बुलंदशहर स्थित अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हरचंदपुर में 22 वर्षीय युवती का शव घर में फंदे पर लटका मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की दो माह बाद शादी थी।

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पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान प्रकाश में आया कि घटना के समय युवती घर में अकेली थी। उसके दोनों छोटे भाई दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं। पिता सुबह करीब 10 बजे जमीन के कार्य से तहसील अनूपशहर गए हुए थे। शाम करीब चार बजे घर लौटने पर उन्होंने बेटी को फंदे पर लटका पाया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच, पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच कर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी ने बताया प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रकाश में आया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में प्रकाश आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।