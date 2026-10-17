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Bulandshahar News: रेलवे ट्रैक के पास मिला लापता इलेक्ट्रीशियन का शव

Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:25 AM IST
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Body of missing electrician found near railway track
गुलावठी मृतक अफरोज के घर के बाहर जमा लोगों की भीड़। संवाद
गुलावठी। नगर के सैदपुर रोड पर शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक के पास इलेक्ट्रीशियन का शव घायल अवस्था में मिला। मृतक के मोबाइल फोन पर मां का फोन आने पर शिनाख्त हुई।
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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पुलिस को सैदपुर रोड पर रेलवे ट्रैक के बराबर में किसी युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतक के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। घटना स्थल पर खून पड़ा हुआ था। इसी दौरान मृतक के मोबाइल पर उसकी मां का फोन आया। इसके बाद उसकी शिनाख्त गुलावठी के मोहल्ला मेहरबानपुरा निवासी अफरोज (26) के रूप में हुई। मृतक के बड़े भाई महरोज ने बताया कि अफरोज बिजली फिटिंग का काम करते थे। बृहस्पतिवार को वह घर से किसी के यहां बिजली फिटिंग करने गए थे। रात में वापस नहीं लौटने पर पुलिस को सूचना दिए बगैर उन्होंने तलाश शुरू की। सुबह उनकी मां ने अफरोज के मोबाइल पर फोन किया तो पुलिस ने उन्हें घटना की जानकारी दी।
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सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडेय का कहना है कि रेलवे ट्रैक के बराबर में घायल अवस्था में युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया हादसे में मौत होने की संभावना है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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