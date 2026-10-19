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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   An offering of 1008 kilograms of halwa was presented to Mahagauri.

Bulandshahar News: महागौरी को लगाया 1008 किलोग्राम हलवे का भोग

Mon, 19 Oct 2026 11:26 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:26 PM IST
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An offering of 1008 kilograms of halwa was presented to Mahagauri.
खुर्जा के श्रीनव दुर्गा शक्ति मंदिर में मां महागौरी के स्वरूप में सजी माता की मूर्ति। संवाद
खुर्जा। नव दुर्गा शक्ति मंदिर में सोमवार को माता के आठवें स्वरूप महागौरी का पूजन किया गया। इस अवसर पर माता को लाल रंग की पोशाक धारण कराई गई। साथ ही नारियल व 1008 किलोग्राम हलवे का भोग लगाया गया।
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मंदिर समिति के आजीवन सचिव रोहित अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में अष्टमी पूजन धूमधाम के साथ किया गया। सुबह पांच बजे से ही मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। पूरे दिन माता के भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया।
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इसमें संजू सिसोदिया समेत अन्य भजन गायिका ने समा बांधा। इसके अलावा अष्टमी के अवसर विभिन्न घरों में कन्या पूजन भी हुआ। कन्याओं को हलवा, चना, नारियल, पूरी अन्य प्रसाद का भोग लगा कर लोगों ने अपने नवरात्र व्रत और पूजन का समापन किया।

खुर्जा के श्रीनव दुर्गा शक्ति मंदिर में मां महागौरी के स्वरूप में सजी माता की मूर्ति। संवाद

खुर्जा के श्रीनव दुर्गा शक्ति मंदिर में मां महागौरी के स्वरूप में सजी माता की मूर्ति। संवाद

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