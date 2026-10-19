Bulandshahar News: महागौरी को लगाया 1008 किलोग्राम हलवे का भोग

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मंदिर समिति के आजीवन सचिव रोहित अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में अष्टमी पूजन धूमधाम के साथ किया गया। सुबह पांच बजे से ही मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। पूरे दिन माता के भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया।इसमें संजू सिसोदिया समेत अन्य भजन गायिका ने समा बांधा। इसके अलावा अष्टमी के अवसर विभिन्न घरों में कन्या पूजन भी हुआ। कन्याओं को हलवा, चना, नारियल, पूरी अन्य प्रसाद का भोग लगा कर लोगों ने अपने नवरात्र व्रत और पूजन का समापन किया।