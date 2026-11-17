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विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश संजय सिंह प्रथम ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी मजिस्ट्रेट को लंबित चालान वादों को चिह्नित कर पक्षकारों को समय से सूचित करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से वाहन स्वामियों को एसएमएस और समन भेजकर जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सचिव ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अनावश्यक भागदौड़ से बचने के लिए 28 नवंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित यातायात चालानों का सुलभ निस्तारण कराएं।

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बुलंदशहर। वाहनों के लंबित चालानों को लेकर कचहरी के चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 28 नवंबर चतुर्थ शनिवार को जनपद न्यायालय में ट्रैफिक चालान निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार पहली बार पेमेंट सेतु पोर्टल व एप के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इससे वाहन स्वामी घर बैठे भुगतान कर रसीद डाउनलोड कर सकेंगे।