शराबी पिता ने डेढ़ साल के बेटे को मार डाला: मां गांव में खाने के लिए मांगने गई थी, अकेला पाकर बाप ने दबाया गला

यूपी के बुलंदशहर जिले के पहासू कस्बे में रिश्तों का कत्ल करने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक शराबी पिता ने अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। यह मामला पहासू थाने के पठान टोला नई बस्ती मोहल्ले का है।

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घटना के समय बच्चे की मां गांव में खाने के लिए मांगने गई थी। मां अपने बच्चों का पालन पोषण गांव-गांव मांग कर करती है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पहासू थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर जांच-पड़ताल में जुट गई है। मृतक बच्चे की मां और पड़ोसियों ने बताया कि पिता रोज ऐसी हरकतें करता था। घटना के समय बच्चे की मां गांव में खाने के लिए मांगने गई थी। मां अपने बच्चों का पालन पोषण गांव-गांव मांग कर करती है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पहासू थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर जांच-पड़ताल में जुट गई है। मृतक बच्चे की मां और पड़ोसियों ने बताया कि पिता रोज ऐसी हरकतें करता था।