Budaun News: दादरी में ट्रक से कुचलकर दहगवां के युवक की मौत

मृतक की पहचान भूरे (28) पुत्र महेंद्र के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, भूरे दादरी में एक सीमेंट की कंपनी में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्य किया करता था। वह शनिवार की रात ट्रैक्टर खड़ा करके कंपनी की साइट पर खड़े थे, तभी किसी चालक ने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।परिवार का आरोप है कि मृतक की ट्रक चालक से पुरानी दुश्मनी थी। उसने ही जानबूझकर घटना को अंजाम दिया। दादरी पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है। आरोपी चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने ट्रक थाने में खड़ा करा लिया है। परिजनों ने बताया कि देर रात तक शव गांव में पहुंचेगा। मृतक, तीन बहनों में इकलौता भाई था।