Budaun News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों ने जताया हत्या का शक

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पिता चक्रपाल सिंह के अनुसार, नीरेश मंगलवार शाम करीब चार बजे सिरतौल गांव गया था। आरोप है कि पड़ोसी गांव के दो लोग उसे बुलाकर अपने साथ ले गए थे। परिजनों का कहना है कि दोनों लोग जुआ खिलाने का काम करते हैं। शाम करीब छह बजे नीरेश सिरतौल गांव के जंगल में खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।जानकारी होने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि नीरेश का मोबाइल उन्हीं दोनों लोगों के पास मिला है, जिन पर उसे बुलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। इसके आधार पर परिवार ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच कराने की मांग की है।सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि युवक की मौत के मामले में पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।