Budaun News: सिटी में आज

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- म्याऊं पीएचसी पर पीएम सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह आठ बजे से।

- सैदपुर सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का शिविर सुबह आठ बजे से।



यात्रा का स्वागत : सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी जा रही यात्रा का सैदपुर करेंगी मार्ग पर स्वागत सुबह साढ़े नौ बजे।





स्वास्थ्य शिविर : बगरैन के गांव मुड़िया सतासी में स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।



जागरूकता कार्यक्रम : उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।



धरना-प्रदर्शन : भारतीय किसान यूनियन असली के पदाधिकारियों की ओर से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन अपराह्न एक बजे।

स्वास्थ्य शिविर : बिल्सी सीएचसी पर पीएम सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर सुबह आठ बजे से।