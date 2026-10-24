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बदायूं में वारदात: कुल्हाड़ी से गला काटकर बेटे की हत्या, शराब पीने के बाद हुआ विवाद, आरोपी पिता फरार

Sat, 24 Oct 2026 11:34 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 24 Oct 2026 11:34 AM IST
सार

बदायूं के थाना उसहैत क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। क्षेत्र के गांव बच्ची में शुक्रवार रात एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव चारपाई पर मिला। हत्या का आरोप मृतक के पिता पर ही लगा है। वारदात के बाद से वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 

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Young man murdered throat slashed with an axe budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बदायूं के थाना उसहैत क्षेत्र के गांव बच्ची में शुक्रवार देर रात एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के पिता पर ही लगा है। पिता-पुत्र ने रात में साथ बैठकर शराब पी थी। वारदात के बाद से आरोपी पिता लापता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए भेज दिया है।

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पुलिस के अनुसार, राम अवतार (35 वर्ष) पिछले करीब 15 वर्षों से बदायूं में रहकर सब्जी बेचने का कारोबार करते थे। पूछताछ में पता लगा है कि शुक्रवार को वह अपने पिता नरेश के साथ अपने पैतृक गांव बच्ची आए थे। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी बीच किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हो गया। 

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चादर से ढका मिला शव 
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नरेश ने कुल्हाड़ी से राम अवतार का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने पर राम अवतार का शव घर पर चारपाई पर चादर से ढका हुआ मिला। आरोपी पिता मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 

ग्रामीणों के अनुसार, पिता-पुत्र का घर काफी समय से बंद रहता था। दोनों कभी-कभार ही गांव आते थे। शुक्रवार को काफी समय बाद दोनों गांव पहुंचे थे। रात में विवाद के बाद नरेश ने अपने बेटे की हत्या कर दी। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है।

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