बदायूं में वारदात: कुल्हाड़ी से गला काटकर बेटे की हत्या, शराब पीने के बाद हुआ विवाद, आरोपी पिता फरार

बदायूं के थाना उसहैत क्षेत्र के गांव बच्ची में शुक्रवार देर रात एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतका के पिता पर ही लगा है। पिता-पुत्र ने रात में साथ बैठकर शराब पी थी। वारदात के बाद से आरोपी पिता लापता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए भेज दिया है।

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पुलिस के अनुसार, राम अवतार (35 वर्ष) पिछले करीब 15 वर्षों से बदायूं में रहकर सब्जी बेचने का कारोबार करते थे। पूछताछ में पता लगा है कि शुक्रवार को वह अपने पिता नरेश के साथ अपने पैतृक गांव बच्ची आए थे। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। इसी बीच किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हो गया।