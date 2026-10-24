Budaun News: बदायूं-बरेली सीमा पर यूरिया की 89 बोरियों से भरा वाहन जब्त

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जिला कृषि अधिकारी ने वाहन चालक विजय सिंह पुत्र छिद्दालाल निवासी ग्राम झिझरी जनपद बरेली से पूछताछ की। चालक ने बताया कि यूरिया ग्राम मोहम्मदी स्थित उर्वरक विक्रेता मेसर्स राजपूत बीज भंडार के विक्रेता सुरेश वर्मा निवासी ग्राम मुझियाना की ओर से उपलब्ध कराई गई है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि चालक अनुदानित उर्वरक यूरिया से संबंधित कोई भी अभिलेख दिखाने में असमर्थ रहा। टीम ने नमूना लेते हुए यूरिया के 89 बैग मय वाहन के जब्त कर लिए।कार्रवाई के दौरान जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत, प्रधान सहायक संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक संजीव कुमार, कनिष्ठ सहायक अंकित कुमार, प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार बिनावर चरण सिंह यादव, प्राविधिक सहायक धर्मेंद्र कुमार, एटीएम ऋषिदेव एवं महेंद्र सिंह उपस्थित रहे।पकड़े पिकअप के चालक की सहायता से मेसर्स राजपूत बीज भंडार मोहम्मदी के विक्रेता सुरेश वर्मा की ओर से जनपद से अनुदानित यूरिया अन्य जनपद को डायवर्ट किया जा रहा था, जिसकी पुष्टि चालक ने की है। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। - मनोज रावत, जिला कृषि अधिकारी