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बदायूं: कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, दो लोग गंभीर घायल

Sat, 24 Oct 2026 11:48 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 24 Oct 2026 11:48 AM IST
सार

बदायूं में सहसवान-बिसौली मार्ग पर शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बाइक सवार दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 

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woman die and two injured in road accident in budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र में सहसवान-बिसौली मार्ग पर शनिवार सुबह हादसा हो गया। गांव सुल्तानपुर के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। दो लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 

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पुलिस ने अनुसार, बिसौली क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी आकाश, सनोज और मंजू बाइक पर सवार घर बिसौली लौट रहे थे। गांव सुल्तानपुर गांव के पास पहुंचने पर उनकी बाइक को कार से टक्कर लग गई। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तत्काल सीएचसी सहसवान पहुंचाया। 
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हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान महिला सनोज की मौत हो गई। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। 

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