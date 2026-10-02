Budaun News: स्वर्ण जीतने से बढ़ा खिलाड़ियों का हौसला, स्टेडियम में खुशी की लहर

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भारत की इस शानदार जीत का असर बदायूं स्पोर्ट्स स्टेडियम में साफ देखने को मिला। बृहस्पतिवार की सुबह से ही स्टेडियम में अभ्यास के लिए पहुंचे तीरंदाजों में जश्न का माहौल रहा। महिला और पुरुष खिलाड़ी समूह में बैठकर एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबलों के बारे में चर्चा करते नजर आए। सीनियर खिलाड़ी जूनियर्स को प्रतिस्पर्धा की तकनीक और मानसिक मजबूती के बारे में बता रहे थे।जिला क्रीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया ने बताया कि कंपाउंड वर्ग में भारत की यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। बदायूं जिले में भी तीरंदाजी में कई प्रतिभाएं उभर रही हैं, जो जिला और मंडल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। कोच राजा बाबू ने कहा कि इस जीत से तीरंदाजी खेल को नया आयाम मिलेगा और अधिक युवा इस खेल से जुड़ेंगे।खिलाड़ियों ने जताई खुशीभारत के स्वर्ण जीतने से हौसला बढ़ा है। अब वे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे हैं। - वैशाली, खिलाड़ीदेश में जब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता तो बड़ा अच्छा लगता है, गोल्ड मिलने हौसला और बुलंद हो जाता है। - नीतू, खिलाड़ीसपना है कि इसी तरह मैं भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीत सकूं। इसके लिए नियमित अभ्यास कर रही हूं। -रिया, खिलाड़ीइस बार एशियाई खेलों में देश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तीरंदाजी में स्वर्ण जीतने पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई। - लक्ष्य भारद्वाज, खिलाड़ी