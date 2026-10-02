Budaun News: बैनामा कराने के बाद कब्जा देने से किया मना, छह पर केस दर्ज

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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जवाहरपुरी निवासी अमित माहेश्वरी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि फूल सिंह और धूम सिंह सगे भाई हैं। दोनों ने अपने परिचितों के माध्यम से उझानी के सरफुद्दीन नगला स्थित मकान बेचने की बात कही थी। मकान का सौदा करीब 10 लाख रुपये में तय हुआ।आरोप है कि सात मई को अमित ने एक लाख 80 हजार रुपये नकद दिए, जबकि बाकी रकम चेक के माध्यम से दी गई। इसके बाद 25 जुलाई को मकान का रजिस्टर्ड बैनामा भी करा दिया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, बैनामा होने के बाद उसने मकान पर कब्जा दिलाने के लिए आरोपियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन उसे लगातार टाला जाता रहा।कई बार कहने के बाद धूम सिंह ने बताया कि संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों के बीच सिविल अदालत में विवाद चल रहा है। मामला निस्तारित होने के बाद ही कब्जा दिया जाएगा। अमित का आरोप है कि बैनामा कराते समय उसे संपत्ति से जुड़े किसी विवाद या रोक की जानकारी नहीं दी गई। रकम लेने के बावजूद न तो मकान पर कब्जा दिया गया और न ही धनराशि ही लौटाई गई।अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों से शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद उसने न्यायालय का रुख किया। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक योगेश कुमार को दी गई है। शिकायतकर्ता से लेन-देन के साक्ष्य लेकर विवेचना के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी।