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Budaun News: सिंचाई कर रहे किसान पर जंगली सूअर ने किया हमला

Wed, 11 Nov 2026 12:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:13 AM IST
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Wild boar attacks farmer who was irrigating his field
जंगली सुअर के हमले में घायल नन्हें मिश्रा। संवाद
उसावां। खेत पर सरसों की फसल की सिंचाई कर रहे किसान पर अचानक जंगली सूअर ने हमला कर दिया।
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वार्ड छह निवासी बृजकिशोर मिश्रा उर्फ भूरे मिश्रा ने बताया कि उनका पुत्र नन्हें मिश्रा (25) मंगलवार अपराह्न करीब एक बजे साथी आदित्य मिश्रा के साथ हजारा गांव के जंगल में स्थित अपने खेत पर सरसों की फसल की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान अचानक जंगल से निकले जंगली सूअर ने नन्हें पर हमला कर दिया। सूअर के हमले से खेत में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद किसानों ने किसी तरह सूअर को भगाकर नन्हें को बचाया। हमले में युवक के हाथ और सीने पर चोट आई है। उसका साथी आदित्य बाल बाल बच गया। परिजनों ने घायल नन्हें का निजी चिकित्सक में उपचार कराया, जिसके बाद वह घर चला गया। संवाद
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