Budaun News: पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने का आरोप, चार पर रिपोर्ट

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ग्राम मिठामई निवासी केदार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 7 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह बदायूं से बिसौली बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि बनकोटा मार्ग पर पहले से घात लगाए बैठे विनोद, छत्रपाल, सोनू निवासी ग्राम मिठामई और सुनील निवासी ग्राम महमूदपुर थाना जुनावई जिला संभल ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में रोक लिया।आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि विनोद ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया, जिसे पीड़ित ने हाथ से रोक लिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। आरोप है कि सुनील ने तमंचे से फायर भी किया, जिसमें पीड़ित बच गया।उधर, सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर थाना वजीरगंज पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद